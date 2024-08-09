Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей.

Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило министерство коммерции КНР.

"В целях защиты прав и интересов развития индустрии электромобилей и глобального сотрудничества в области экологической трансформации 9 августа Китай прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В заявлении также отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.

"Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.