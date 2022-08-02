Китай обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран

Правительство Китая решило обнулить пошлины на 98% видов товаров, поставляемых из 16 стран. Эта мера будет действовать с 1 сентября.

Правительство Китая решило обнулить пошлины на 98% видов товаров, поставляемых из 16 стран. Эта мера будет действовать с 1 сентября.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

Послабления затронут импорт товаров из Бангладеш, Вануату, Гвинеи, Джибути, Лаоса, Камбоджи, Кирибати, Мозамбика, Непала, Руанды, Судана, Соломоновых Островов, Того, Центральноафриканской Республики, Эритреи и Чада.

"Это способствует совместному использованию возможностей рынка с этими странами... В будущем Китай постепенно введет нулевую пошлину на 98% продукции из наименее развитых стран, которые установили дипломатические отношения с Китаем",— уточнили в министерстве.

Глава МИД КНР Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в июле призывал Вашингтон отменить повышенные пошлины на китайскую продукцию. Минфин США рассматривает возможную отмену части пошлин на импорт из Китая.