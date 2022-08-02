О нас

Китай обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран

Китай обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран Правительство Китая решило обнулить пошлины на 98% видов товаров, поставляемых из 16 стран. Эта мера будет действовать с 1 сентября.
Другие страны
2 августа 2022 г. 09:57
Китай обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран

Правительство Китая решило обнулить пошлины на 98% видов товаров, поставляемых из 16 стран. Эта мера будет действовать с 1 сентября.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства финансов КНР.

Послабления затронут импорт товаров из Бангладеш, Вануату, Гвинеи, Джибути, Лаоса, Камбоджи, Кирибати, Мозамбика, Непала, Руанды, Судана, Соломоновых Островов, Того, Центральноафриканской Республики, Эритреи и Чада.

"Это способствует совместному использованию возможностей рынка с этими странами... В будущем Китай постепенно введет нулевую пошлину на 98% продукции из наименее развитых стран, которые установили дипломатические отношения с Китаем",— уточнили в министерстве.

Глава МИД КНР Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в июле призывал Вашингтон отменить повышенные пошлины на китайскую продукцию. Минфин США рассматривает возможную отмену части пошлин на импорт из Китая.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi