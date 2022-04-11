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Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом

Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом за пандемию.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 08:28
Китай обновил суточный антирекорд по росту заражаемости коронавирусом

Китайские власти за минувшие сутки зарегистрировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом за пандемию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Госкомитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Показатель оказался на 15,3% выше, чем днем ранее, и в два раза превзошел динамику роста заражаемости, которая была зафиксирована ровно неделю назад. Как уточняется в распространенном заявлении ведомства, среди инфицированных, выявленных за воскресенье, повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены только у 1 184 человек, остальные 26 411 - бессимптомные носители. Лишь 86 из указанных лиц с COVID-19 прибыли из-за границы.

Число заразившихся, проходящих лечение в Китае, превышает 242,2 тыс человек - это в 2,2 раза больше, чем 4 апреля.

Количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, в КНР продолжает быстро расти, за неделю оно увеличилось в 2,63 раза, до 219,8 тыс человек. В то же время инфицированных с симптомами в медицинских учреждениях страны становится все меньше (сокращение примерно на 13% за тот же период, до 22,3 тыс. человек). Среди регионов страны наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае, где находится порядка 80% еще не выздоровевших заразившихся.

Более 99% из проходящих сейчас в Китае лечение подхватили вирус на территории страны, менее 1% прибыли из-за границы. Официально с начала пандемии в материковой части Китая заразились 165,5 тыс человек, не считая бессимптомных носителей (бессимптомников власти в итоговую статистику не включают - ред.). За все время в стране было зафиксировано 4 638 летальных исходов от ковида.

Эпидемическая ситуация в стране остается серьезной. Однако число зон с повышенным уровнем опасности продолжает стабильно сокращаться: оно составляет 261 - примерно на 36% меньше, чем ровно неделю назад. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 30 из 31 административно-территориальной единицы Китая на уровне провинции, города центрального подчинения или автономного района.

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