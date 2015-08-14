Китай объявил о тотальной инспекции в секторе химикатов после взрыва

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Власти Китая заявили о проведении тотальной инспекции компаний, занимающихся поставкой, хранением и закупкой опасных химикатов и взрывчатых веществ. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом передает Reuters.

Как отмечается, данное решение было принято после того, как в китайском Тяньцзине произошли два мощных взрыва, в результате которых, по последним данным погибли, 55 человек.

Ранее стало известно, что в зоне ликвидации последствий взрыва на складе в городе Тяньцзинь был обнаружен цианид и другие высокотоксичные химикаты. По данным министерства охраны окружающей среды КНР, в одной из дренажных труб в районе ЧП уровень содержания цианида в восемь раз превышал норму.

В результате взрыва в Тяньцзине сгорели 5 тыс. новых Volkswagen, BMW, Toyotа и Mazda.