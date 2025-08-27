О нас

Китай не собирается подключаться к диалогу США и РФ по ядерному разоружению

Другие страны
27 августа 2025 г. 13:31
Представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал не имеющими смысла призывы Вашингтона к Китаю вступить в переговорный процесс США с РФ о ядерном разоружении.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Ядерный потенциал КНР не достигает того же уровня, что у США (...) Требования к Китаю присоединиться к переговорам США и России о ядерном разоружении бессмысленны и нереалистичны", - заявил он.

Го Цзякунь подчеркнул, что "Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и ядерной стратегии самообороны, всегда поддерживал ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, не участвует в гонке вооружений с третьими странами".

Он отметил, что странам, обладающим самыми большими в мире ядерными арсеналами, следует выполнить свои обязательства по сокращению ядерных вооружений.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на встрече на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным поднимался вопрос сокращения ядерных арсеналов. По словам президента, он выступает за то, чтобы в возможном процессе сокращения ядерных арсеналов участвовал и Китай.

