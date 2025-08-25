О нас

Китай не собирается направлять миротворцев в Украину

Китай не собирается направлять миротворцев в Украину Китай не собирается направлять миротворцев в Украину
Другие страны
25 августа 2025 г. 13:09
Китай не собирается направлять миротворцев в Украину

Представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг сообщение германского издания Welt о готовности Китая к участию в возможной международной миротворческой миссии в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и однозначной"- сообщил представитель ведомства.

Дипломатические источники Welt в Евросоюзе сообщили, ссылаясь на китайских чиновников, что Пекин выразил готовность направить миротворцев в Украину. Собеседники издания подчеркнули, что правительство пойдет на это только в том случае, "если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата ООН".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China has no plans to deploy peacekeepers in Ukraine — Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке Çin Ukraynaya sülhməramlılar göndərmək niyyətində deyil

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi