Китай не собирается направлять миротворцев в Украину

Представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг сообщение германского издания Welt о готовности Китая к участию в возможной международной миротворческой миссии в Украине.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Позиция Китая по украинскому кризису остается последовательной и однозначной"- сообщил представитель ведомства.

Дипломатические источники Welt в Евросоюзе сообщили, ссылаясь на китайских чиновников, что Пекин выразил готовность направить миротворцев в Украину. Собеседники издания подчеркнули, что правительство пойдет на это только в том случае, "если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата ООН".