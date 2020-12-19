Китай назвал ношение масок эффективным средством в борьбе с COVID-19

Ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения коронавируса

Ношение масок, гигиена рук и соблюдение социальной дистанции являются эффективными методами профилактики распространения коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель отдела по профилактике заболеваний государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая Цуй Ган.

"У нас есть очень много эффективных инструментов профилактики эпидемии, например, ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, гигиена рук", — сказал он.

Цуй Ган отметил, что все эти методы доказали свою эффективность в процессе профилактики эпидемии, поэтому каждому гражданину необходимо принимать меры индивидуальной защиты.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Китае стабильна, основной угрозой распространения коронавируса является завоз инфекции из-за границы.

Всего в КНР коронавирус выявили у 86 806 человек, выздоровели 81 865, умерли 4 634. В настоящее время в больницах находятся 307 пациентов с COVID-19.