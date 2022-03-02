Китай настроен продолжать защиту своей территориальной целостности

Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы.

Решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит неофициальной делегации США на Тайвань.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что решимость и воля китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебимы", - сказал дипломат.

Вэньбинь подчеркнул, что кого бы США ни отправили продемонстрировать так называемую поддержку Тайваню, это "все напрасные усилия".



Неофициальная делегация США во главе с бывшим главой комитета начальников штабов ВС США Майклом Малленом прибыла на Тайвань во вторник с двухдневным визитом. В делегацию также вошла экс-помощник президента США и замсоветника по национальной безопасности по Ираку и Афганистану Меган О'Салливан и экс-замминистра обороны Мишель Флурнуа.

В среду глава администрации острова Цай Инвэнь в ходе встречи с делегацией заявила, что Тайвань надеется на более тесное сотрудничество с США по вопросам безопасности.