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    ​В Китае 60 тыс. человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков

    За указанный период силовикам удалось конфисковать более 11 тонн наркотических веществ

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Полиция Китая за период с сентября по декабря 2014 года арестовала более 60 тыс. человек по подозрению в распространении наркотиков.

    Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

    Отмечается, что за указанный период силовикам удалось конфисковать более 11 тонн наркотических веществ.

    "Сотрудники правоохранительных органов закрыли порядка 52800 дел, связанных с распространением и производством наркотиков", — говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Китая.

    Отмечается, что операции по задержанию наркодилеров продлятся до апреля 2015 года.

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