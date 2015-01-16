​В Китае 60 тыс. человек арестованы по подозрению в распространении наркотиков

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Полиция Китая за период с сентября по декабря 2014 года арестовала более 60 тыс. человек по подозрению в распространении наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

Отмечается, что за указанный период силовикам удалось конфисковать более 11 тонн наркотических веществ.

"Сотрудники правоохранительных органов закрыли порядка 52800 дел, связанных с распространением и производством наркотиков", — говорится в заявлении Министерства общественной безопасности Китая.

Отмечается, что операции по задержанию наркодилеров продлятся до апреля 2015 года.