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Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня

Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наращивают количество ракет средней дальности DF-17 возле Тайваня.
Другие страны
23 июля 2023 г. 10:51
Китай наращивает число ракет средней дальности возле Тайваня

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наращивают количество ракет средней дальности DF-17 возле Тайваня.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

По оценке исследователя американского Мидлберийского института международных исследований в Монтерее Декера Эвелета, НОАК быстрыми темпами заменяет стоящие на вооружении ракетных войск в Юго-Восточном Китае баллистические ракеты малой дальности (до 1 тыс. км) на DF-17.

По данным Пентагона, DF-17 способны поражать цели на расстоянии от 1,8 тыс. до 2,5 тыс. км. При этом их нельзя назвать обычными баллистическими ракетами средней дальности, так как они оснащены гиперзвуковым глайдером DF-ZF. Полет проходит не по баллистической, а по низкой траектории, при этом скорость достигает от 6,1 до 12,4 тыс. км/ч. Как указывает издание, все это делает перехват DF-17 крайне сложной задачей.

"Размещая DF-17 на 61-й базе ракетных войск, НОАК пытается получить возможность наносить удары по иностранным военным базам и кораблям на западе Тихого океана", - считает сотрудник военно-аналитической компании Janes Asia-Pacific Капил Каджал. Он отметил, что тактико-технические характеристики DF-17 делают ее крайне сложной целью для американских систем ПРО THAAD, SM-3 и Patriot.

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