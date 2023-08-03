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Китай направит своего представителя на консультации по Украине в Джидде

Китай направит своего представителя на консультации по Украине в Джидде Китай планирует направить спецпредставителя правительства по делам Евразии Ли Хуэя на инициированные Западом и Киевом консультации по Украине в Джидде.
Другие страны
3 августа 2023 г. 03:49
Китай направит своего представителя на консультации по Украине в Джидде

Китай планирует направить спецпредставителя правительства по делам Евразии Ли Хуэя на инициированные Западом и Киевом консультации по Украине в Джидде.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских и американских должностных лиц.

По данным издания, подобный шаг "мог бы означать значительный сдвиг" в позиции Китая в этом вопросе, так как Пекин воздержался от участия в предыдущих консультациях, которые прошли в Копенгагене в июне 2023 года.

29 июля WSJ со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине 5-6 августа в Джидде. По сведениям издания, в Джидде соберутся должностные лица высокого ранга из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

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