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Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане

Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане Китай выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 10:01
Китай направит 190 млн долларов на реализацию проектов в Узбекистане

Китай выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и торговли.

В рамках подписанного меморандума, китайская сторона выделит свыше 190 млн долларов на реализацию 14 проектов в таких сферах, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие.

"Китайская сторона высоко оценила реформы, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, и выразила готовность к дальнейшей интенсификации взаимодействия в реализации социально-значимых проектов", - говорится в сообщении.

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