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Китай направил к Тайваню 18 бомбардировщиков H-6

Китай направил к Тайваню 18 бомбардировщиков H-6 Не менее 18 бомбардировщиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК) H-6 во вторник совершили полет над Тайваньским проливом.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 12:31
Китай направил к Тайваню 18 бомбардировщиков H-6

Не менее 18 бомбардировщиков Народно-освободительной армии Китая (НОАК) H-6 во вторник совершили полет над Тайваньским проливом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Blooomberg.

Тайваньские военные сообщили, что зафиксировали во вторник утром полет 29 военных самолетов КНР. Также в этом районе заметили три корабля НОАК.

По данным агентства, это самое большое количество бомбардировщиков, направленных военными КНР в сторону Тайваня с сентября 2020 года. Китайские власти обычно отправляют в район Тайваньского пролива больше военных самолетов в ответ на события в регионе, которые в Пекине расценивают в качестве провокации. Так, в ноябре, когда на Тайвань прибыл министр торговли Великобритании Грег Хэндс, возле острова пролетели 46 самолетов ВВС КНР.

В минувшие выходные ключевая фигура правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Коити Хагиуда совершил визит на Тайвань. Он стал наиболее высокопоставленным представителем ЛДП, прибывшим на остров за 19 лет. Хагиуда провел переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Она заявляла о намерении Тайбэя углублять отношения с Японией и призвала поддержать стремление острова присоединиться к Всестороннему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская народная республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую республику на Тайване. При этом во многих крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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