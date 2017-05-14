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    Китай намерен выделить развивающимся странам Шёлкового пути $8,7 млрд

    Это произойдет в ближайшие годы

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В ближайшие три года Китай намерен выделить $8,7 млрд развивающимся странам, которые участвуют в строительстве нового Шёлкового пути.

    Как передает Report, об этом на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь» заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    «Китай в ближайшие три года предоставит развивающимся странам и международным организациям, участвующим в реализации стратегии «Один пояс — один путь», помощь в размере $8,7 млрд, создаст ещё больше гражданских объектов», — сказал Си Цзиньпин.

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