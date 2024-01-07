Китай намерен увеличить количество прямых рейсов в США

Главное управление гражданской авиации Китая объявило о намерении увеличить в 2024 году количество прямых рейсов в США.

Главное управление гражданской авиации Китая объявило о намерении увеличить в 2024 году количество прямых рейсов в США.

Как передает Report , об этом ведомство сообщило на своем сайте.

По официальным данным, сейчас количество регулярных прямых пассажирских рейсов между КНР и США достигло 63 в неделю.

Китай также будет активно расширять соглашения о правах на воздушное сообщение со странами, присоединившимися к инициативе "Один пояс - один путь", углублять сотрудничество с регионами Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Главное управление гражданской авиации Китая также будет работать над улучшением политики визового и пограничного контроля и дальнейшим упрощением процессов таможенного оформления.