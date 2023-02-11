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Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году

Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году Китай намерен утроить свой ядерный арсенал и довести количество имеющихся у него ядерных боеголовок до 900 к 2035 году.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 17:10
Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году

Китай намерен утроить свой ядерный арсенал и довести количество имеющихся у него ядерных боеголовок до 900 к 2035 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, план наращивания ядерного потенциала, разработанный Народно-освободительной армией Китая (НОАК), уже одобрил председатель КНР Си Цзиньпин.

Отмечается, что такой шаг в том числе связан с обострением отношений с США и напряженной ситуацией вокруг Тайваня.

Увеличение количества ядерных боеголовок пройдет в два этапа: сначала, к 100-летию основания НОАК в 2027 году, оно будет доведено до 550, и к 2035 году арсенал предполагается расширить до 900 единиц.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) в одном из своих последних докладов отмечал, что все страны "ядерного клуба" (Россия, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан, США и Франция ) активно развивают программы, связанные с ядерным оружием.

Согласно данным СИПРИ, КНР по количеству ядерных боеголовок (350) занимает третье место в мире после России и США.

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Версия на английском языке China considering tripling stockpile of nuclear warheads

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