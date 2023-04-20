Китай намерен приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76

Китай намерен приобрести у России два самолета Ил-76 с водосливными устройствами для борьбы с пожарами.

Китай намерен приобрести у России два самолета Ил-76 с водосливными устройствами для борьбы с пожарами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил российским журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков в кулуарах совещания руководителей чрезвычайных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Нью-Дели.

"Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами", — сказал министр.

По его словам, КНР также заинтересована в обучении экипажей для таких самолетов. "Основные их предложения к российской стороне — это обучение экипажей использованию водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами", — отметил глава МЧС. "Это очень востребовано, в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", — добавил он.