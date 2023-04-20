Китай намерен приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76

Китай намерен приобрести у России два самолета Ил-76 с водосливными устройствами для борьбы с пожарами.
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"Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами", — сказал министр.
По его словам, КНР также заинтересована в обучении экипажей для таких самолетов. "Основные их предложения к российской стороне — это обучение экипажей использованию водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами", — отметил глава МЧС. "Это очень востребовано, в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", — добавил он.