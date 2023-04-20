О нас

Китай намерен приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76

Китай намерен приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76 Китай намерен приобрести у России два самолета Ил-76 с водосливными устройствами для борьбы с пожарами.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 19:49
Китай намерен приобрести у России два противопожарных самолета Ил-76

Китай намерен приобрести у России два самолета Ил-76 с водосливными устройствами для борьбы с пожарами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил российским журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков в кулуарах совещания руководителей чрезвычайных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Нью-Дели.

"Китайская сторона заинтересована в закупке двух самолетов Ил-76 с водосливными устройствами", — сказал министр.

По его словам, КНР также заинтересована в обучении экипажей для таких самолетов. "Основные их предложения к российской стороне — это обучение экипажей использованию водосливных устройств. Российская практика очень интересует коллег в рамках борьбы с лесными пожарами", — отметил глава МЧС. "Это очень востребовано, в этом заинтересован не только Китай, но и Турция", — добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi