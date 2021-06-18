Китай намерен полностью отказаться от политики ограничения рождаемости

Власти Китая планируют к 2025 году полностью отказаться от ограничений на количество детей в семье и принять меры по поддержке рождаемости.

Власти Китая планируют к 2025 году полностью отказаться от ограничений на количество детей в семье и принять меры по поддержке рождаемости.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников издания, правительство, вероятно, начнет проводить такую политику в провинциях с наиболее низким уровнем рождаемости, а затем снимет ограничения на общенациональном уровне.

В мае китайские власти решили позволить семьям иметь троих детей, не уточнив дату вступления этой меры в силу. Согласно опубликованному по итогам заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая документу, процесс старения населения КНР в последнее время усилился, и послабления "будут способствовать улучшению демографической структуры страны, активной реализации стратегии реагирования на старение населения, а также позволят сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов".

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы.

Несколько лет назад в Китае было позволено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, если первый ребенок у них - девочка. В 2013 году китайские законодатели разрешили иметь двух детей семейным парам, где по меньшей мере один из супругов является единственным ребенком у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.