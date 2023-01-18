Китай намерен отправить на орбиту свыше 200 космических аппаратов

Китай в 2023 году планирует отправить на орбиту свыше 200 космических аппаратов.

Китай в 2023 году планирует отправить на орбиту свыше 200 космических аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Отмечается, что за 12 месяцев Пекин собирается осуществить около 70 запусков, в том числе к китайской орбитальной станции. Туда в течение года отправят космический грузовик "Тяньчжоу-6", а также два пилотируемых корабля - "Шэньчжоу-16" и "Шэньчжоу-17".

В 2023 году Китай, как отмечается, будет развивать программы по исследованию Луны и Марса. Соответственно, продолжится разработка межпланетных автоматических станций "Чанъэ-7" и "Тяньвэнь-2".

Кроме того, в текущем году Китай планирует осуществить первый запуск ракеты нового поколения CZ-6C. В сообщении упоминается, что Пекин продолжает активно продвигать сотрудничество с другими странами по освоению космического пространства.