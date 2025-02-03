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Китай намерен начать торговые переговоры с США

Китай намерен начать торговые переговоры с США Китай намерен начать переговоры с США по торговой политике на основе договоренностей, заключенных с первой администрацией президента США Дональда Трампа в 2020 году.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 10:03
Китай намерен начать торговые переговоры с США

Китай намерен начать переговоры с США по торговой политике на основе договоренностей, заключенных с первой администрацией президента США Дональда Трампа в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников, для предотвращения торговой войны Китай хочет вернуться к договоренностям "первого этапа", которые были заключены с Трампом во время его первого президентского срока и включали в себя обязательства по увеличению импорта из США на $200 млрд. Пекин попробует вести переговоры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а также увеличить инвестиции в американскую экономику, в частности в производство аккумуляторов для электромобилей, кроме того откажется от искусственного занижения курса юаня, сообщают собеседники WSJ.

Ранее в Министерстве коммерции КНР сообщили, что Китай подаст иск в ВТО в связи с введением Соединенными Штатами пошлин на китайскую продукцию. В ведомстве также выразили надежду, что США "будут объективно и рационально рассматривать и решать свои внутренние проблемы вместо того, чтобы угрожать другим странам тарифами".

Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн.

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Версия на английском языке China to propose restoring 2020 'Phase 1' trade deal with US, WSJ reports

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