Китай начнет вакцинацию детей от трех лет созданным в Ухане препаратом Sinopharm

Власти Китая начнут вакцинацию от коронавируса нового типа детей в возрасте от трех лет препаратом национальной фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в городе Ухань.

Власти Китая начнут вакцинацию от коронавируса нового типа детей в возрасте от трех лет препаратом национальной фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в городе Ухань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте производителя вакцины.

Прививки несовершеннолетним в возрасте до 17 лет будут делаться в экстренных случаях. Соответствующее решение приняли китайские органы эпидемиологического контроля.

Как утверждает руководство Sinopharm, эффективность детской вакцинации при помощи этого препарата составляет 96,1%. "Он полностью безопасен, возможна лишь легкая негативная реакция, осложнений не зафиксировано", - подчеркивается в заявлении.