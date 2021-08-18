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Китай начнет вакцинацию детей от трех лет созданным в Ухане препаратом Sinopharm

Китай начнет вакцинацию детей от трех лет созданным в Ухане препаратом Sinopharm Власти Китая начнут вакцинацию от коронавируса нового типа детей в возрасте от трех лет препаратом национальной фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в городе Ухань.
Другие страны
18 августа 2021 г. 18:35
Китай начнет вакцинацию детей от трех лет созданным в Ухане препаратом Sinopharm

Власти Китая начнут вакцинацию от коронавируса нового типа детей в возрасте от трех лет препаратом национальной фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в городе Ухань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте производителя вакцины.

Прививки несовершеннолетним в возрасте до 17 лет будут делаться в экстренных случаях. Соответствующее решение приняли китайские органы эпидемиологического контроля.

Как утверждает руководство Sinopharm, эффективность детской вакцинации при помощи этого препарата составляет 96,1%. "Он полностью безопасен, возможна лишь легкая негативная реакция, осложнений не зафиксировано", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке China to begin vaccinating children from 3 years of age with Sinopharm

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