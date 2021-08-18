Китай начнет вакцинацию детей от трех лет созданным в Ухане препаратом Sinopharm

Власти Китая начнут вакцинацию от коронавируса нового типа детей в возрасте от трех лет препаратом национальной фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в городе Ухань.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте производителя вакцины.
Прививки несовершеннолетним в возрасте до 17 лет будут делаться в экстренных случаях. Соответствующее решение приняли китайские органы эпидемиологического контроля.
Как утверждает руководство Sinopharm, эффективность детской вакцинации при помощи этого препарата составляет 96,1%. "Он полностью безопасен, возможна лишь легкая негативная реакция, осложнений не зафиксировано", - подчеркивается в заявлении.