Китай начнет устанавливать жесткие цели по сокращению выбросов

Китай планирует изменить подход к контролю над парниковыми газами, отдавая предпочтение жестким целевым показателям общего объема выбросов углекислого газа, а не нынешнему методу измерения их в зависимости от экономического роста.

Китай планирует изменить подход к контролю над парниковыми газами, отдавая предпочтение жестким целевым показателям общего объема выбросов углекислого газа, а не нынешнему методу измерения их в зависимости от экономического роста.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Китай уже много лет устанавливает цели по снижению энергопотребления или выбросов на единицу валового внутреннего продукта, что он называет показателем интенсивности. Этот подход позволяет Китаю демонстрировать успехи в охране окружающей среды, даже когда общие выбросы продолжают расти, при условии, что они не увеличиваются быстрее, чем экономика в целом", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что согласно плану Госсовета, Китай установит цели по общему объему выбросов на период 15-й пятилетки, которая начнется в 2026 году. Однако на начальном этапе приоритет будет отдан целям по снижению интенсивности выбросов. После достижения пика выбросов до 2030 года, основной акцент будет смещен на общий объем выбросов, а показатели интенсивности отойдут на второй план, как указано в плане.

В настоящее время Китай стремится достичь нулевого уровня энергопотребления к 2060 году. Хотя эта цель не изменилась, страна наращивает производство экологически чистой энергии быстрыми темпами. Это породило надежды на то, что пик выбросов может быть достигнут уже в этом году, , значительно опережая цель 2030 года.