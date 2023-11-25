Китай начинает военные учения вдоль границы с Мьянмой

Китай начал военные учения вдоль границы с Мьянмой.

Китай начал военные учения вдоль границы с Мьянмой.

Как передает Report, об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Сообщается, что учения, начавшиеся в субботу, направлены на проверку готовности страны, скорости мобилизации, способности перекрывать границы, а также способности вести наступательные действия. Дата окончания операции не указана.

Южное военное командование Китая, которое возглавляет учения, заявило на официальном аккаунте в WeChat, что оно "всегда готово реагировать на различные чрезвычайные ситуации, чтобы защитить национальный суверенитет, стабильность границ и безопасность жизни и имущества людей".

24 ноября колонна грузовиков, доставляющих товары в Мьянму из Китая, загорелась после нападения повстанцев в районе города Муза.

Пожар произошел в тот момент, когда посол Китая в Мьянме встретился с высокопоставленными чиновниками в столице Мьянмы для переговоров о ситуации на границе.