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Китай начинает военные учения вдоль границы с Мьянмой

Китай начинает военные учения вдоль границы с Мьянмой Китай начал военные учения вдоль границы с Мьянмой.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 10:24
Китай начинает военные учения вдоль границы с Мьянмой

Китай начал военные учения вдоль границы с Мьянмой.

Как передает Report, об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

Сообщается, что учения, начавшиеся в субботу, направлены на проверку готовности страны, скорости мобилизации, способности перекрывать границы, а также способности вести наступательные действия. Дата окончания операции не указана.

Южное военное командование Китая, которое возглавляет учения, заявило на официальном аккаунте в WeChat, что оно "всегда готово реагировать на различные чрезвычайные ситуации, чтобы защитить национальный суверенитет, стабильность границ и безопасность жизни и имущества людей".

24 ноября колонна грузовиков, доставляющих товары в Мьянму из Китая, загорелась после нападения повстанцев в районе города Муза.

Пожар произошел в тот момент, когда посол Китая в Мьянме встретился с высокопоставленными чиновниками в столице Мьянмы для переговоров о ситуации на границе.

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Версия на английском языке China begins military drills along Myanmar border

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