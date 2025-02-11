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Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей собственного производства

Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей собственного производства Китайские пожарно-спасательные службы впервые запустили в эксплуатацию произведенных в стране четвероногих роботов, которые по форме напоминают собак.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 07:46
Китай начал применять четвероногих роботов-спасателей собственного производства

Китайские пожарно-спасательные службы впервые запустили в эксплуатацию произведенных в стране четвероногих роботов, которые по форме напоминают собак.

Как передает Report, об этом сообщила газета Global Times.

По сведениям издания, первую такую машину получила одна из спасательных команд в городе Чанша (центральная провинция Хунань). Тем самым, как отмечается, запущен процесс массового внедрения подобных роботов, которые ранее прошли стадию тестирования.

Новинка X30 разработана компанией DEEP Robotics, базирующейся в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Робот достигает 1 м в длину, 50 см в высоту и весит порядка 56 кг.

Эта механизированная собака уже участвовала в нескольких учениях спасателей, в том числе помогала им в высотных зданиях. Машина хорошо приспособлена к экстремальным условиям и, как утверждается, может успешно выполнять задачи при температурах от минус 20 до плюс 55 градусов по Цельсию. Она предназначена для движения по пересеченной местности с препятствиями со скоростью до 5 м/с и пригодна для выполнения миссий, требующих преодоления расстояний в радиусе до 10 км.

Робот оснащен дистанционным управлением и уже используется при проведении инспекций на энергетических объектах КНР, а также в правоохранительной сфере. Модель X30 поддерживает связь в режиме реального времени, оснащена современными датчиками, которые способны выявлять вредные для здоровья газы и прочие опасные факторы в ходе пожара. Кроме того, она предназначена для сбора ключевых данных и составления трехмерных карт с места происшествия.

Благодаря этому, как отмечается, спасатели при проведении операций получают возможность более оперативно принимать важные решения. Робот работает и в автономном режиме, быстро заряжается. Он пригоден для ликвидации чрезвычайных ситуаций, подходит для применения в социальной сфере и в производстве.

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