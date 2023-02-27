Китай набирает женщин для управления палубными боевыми самолетами

Военно-морской флот Китая набирает женщин и недавних выпускников университетов на курсы пилотов палубных самолетов авианосцев.

Военно-морской флот Китая набирает женщин и недавних выпускников университетов на курсы пилотов палубных самолетов авианосцев.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на объявление о наборе курсантов в официальном аккаунте флота в соцсетях.

По данным издания, в объявлении содержится призыв к молодым мужчинам и женщинам "посвятить свою молодость созданию военно-морского флота мирового класса и внести свой вклад в великое омоложение китайской нации!".

Кандидаты должны быть недавними выпускниками вузов, имеющими степень бакалавра в области естественных наук, технологий или инженерии. Они не должны быть старше 24 лет и не иметь криминального прошлого.

После двух отборочных туров в марте и апреле успешные кандидаты отправятся в Китайский университет морской авиации в Яньтае, провинция Шаньдун, где пройдут от трех до четырех лет теоретической и летной подготовки.

Отмечается, что раньше в этот университет можно было поступить только после средней школы. Кроме того, женщин для палубной авиации не готовили - их обучали управлять только истребителями ВВС.

Издание полагает, что такие изменения в правилах набора в университет морской авиации связаны с нехваткой пилотов.