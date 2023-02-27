О нас

Китай набирает женщин для управления палубными боевыми самолетами

Китай набирает женщин для управления палубными боевыми самолетами Военно-морской флот Китая набирает женщин и недавних выпускников университетов на курсы пилотов палубных самолетов авианосцев.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 05:38
Китай набирает женщин для управления палубными боевыми самолетами

Военно-морской флот Китая набирает женщин и недавних выпускников университетов на курсы пилотов палубных самолетов авианосцев.

Как передает Report, об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на объявление о наборе курсантов в официальном аккаунте флота в соцсетях.

По данным издания, в объявлении содержится призыв к молодым мужчинам и женщинам "посвятить свою молодость созданию военно-морского флота мирового класса и внести свой вклад в великое омоложение китайской нации!".

Кандидаты должны быть недавними выпускниками вузов, имеющими степень бакалавра в области естественных наук, технологий или инженерии. Они не должны быть старше 24 лет и не иметь криминального прошлого.

После двух отборочных туров в марте и апреле успешные кандидаты отправятся в Китайский университет морской авиации в Яньтае, провинция Шаньдун, где пройдут от трех до четырех лет теоретической и летной подготовки.

Отмечается, что раньше в этот университет можно было поступить только после средней школы. Кроме того, женщин для палубной авиации не готовили - их обучали управлять только истребителями ВВС.

Издание полагает, что такие изменения в правилах набора в университет морской авиации связаны с нехваткой пилотов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На границе Китая и Кыргызстана произошло сильное землетрясение
На границе Китая и Кыргызстана произошло сильное землетрясение
27 февраля 2023 г. 05:05
Белый дом: Украине сейчас нужны танки Leopard, а не Abrams
Белый дом: Украине сейчас нужны танки Leopard, а не Abrams
27 февраля 2023 г. 04:16
СМИ: Расходы США на военную поддержку Украины превысили 77 млрд евро
СМИ: Расходы США на военную поддержку Украины превысили 77 млрд евро
27 февраля 2023 г. 03:41
На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн
На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн
27 февраля 2023 г. 01:52
В Таджикистане при сходе лавины погибли три человека
В Таджикистане при сходе лавины погибли три человека
26 февраля 2023 г. 22:25
Число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов достигло 58
Число погибших при кораблекрушении на юге Италии мигрантов достигло 58
26 февраля 2023 г. 19:58
Председатель Ассоциации матерей Сребреницы: Должна быть обеспечена справедливость Ходжалы
Председатель Ассоциации матерей Сребреницы: Должна быть обеспечена справедливость Ходжалы
26 февраля 2023 г. 15:25
Завтра глава МИД Венгрии прибудет в Турцию
Завтра глава МИД Венгрии прибудет в Турцию
26 февраля 2023 г. 15:12
ISW: Путин не демонстрирует никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс
ISW: Путин не демонстрирует никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс
26 февраля 2023 г. 13:51
Лидеры ЕС могут посетить Китай в первой половине 2023 года
Лидеры ЕС могут посетить Китай в первой половине 2023 года
26 февраля 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi