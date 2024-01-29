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Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня

Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня Власти Китая на постоянной основе разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань.
Другие страны
29 января 2024 г. 08:42
Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня

Власти Китая на постоянной основе разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По данным ее источников, тем самым Пекин рассчитывает оказать давление на тайбэйскую администрацию в мирное время, а также предотвратить приближение к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Кроме того, согласно сведениям издания, еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону у которых Япония считает своими территориальными водами.

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Версия на английском языке Yomiuri: China permanently stationed four ships around Taiwan
Версия на азербайджанском языке Çin Tayvan ətrafında daimi olaraq dörd döyüş gəmisi yerləşdirib

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