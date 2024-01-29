Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня

Власти Китая на постоянной основе разместили четыре боевых корабля в акватории вокруг острова Тайвань.
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По данным ее источников, тем самым Пекин рассчитывает оказать давление на тайбэйскую администрацию в мирное время, а также предотвратить приближение к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.
Кроме того, согласно сведениям издания, еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону у которых Япония считает своими территориальными водами.