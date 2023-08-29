Китай на новых официальных картах указал часть РФ как свою территорию

Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.
Об этом сообщает Report со ссылкой на "РБК".
Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.
"Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира", — говорится в пояснительной записке.
Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.