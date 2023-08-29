О нас

Китай на новых официальных картах указал часть РФ как свою территорию

Китай на новых официальных картах указал часть РФ как свою территорию Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.
Другие страны
29 августа 2023 г. 23:38
Китай на новых официальных картах указал часть РФ как свою территорию

Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" выпустил новый, официально утвержденный комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России отмечена как входящая в состав Китая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "РБК".

Речь идет о расположенном на реке Амур Большом Уссурийском острове, разделенном по договору 2008 года между Россией и КНР. На опубликованной карте остров отдельно указан как самая восточная точка страны.

"Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира", — говорится в пояснительной записке.

Новый официальный комплект карт предназначен для использования в качестве иллюстраций в новостях, книгах, рекламных материалах. Они также могут быть применены в качестве справочной базовой карты, отметили в сервисе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin yeni rəsmi xəritələrdə Rusiyanın bir hissəsini öz ərazisi kimi göstərib

Другие новости из категории

Кулеба обсудил со Столтенбергом дальнейшие шаги Украины на пути в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом дальнейшие шаги Украины на пути в НАТО
29 августа 2023 г. 22:57
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
29 августа 2023 г. 21:39
ВСУ подтвердили поднятие флага Украины на левобережье Днепра в Херсонской области
ВСУ подтвердили поднятие флага Украины на левобережье Днепра в Херсонской области
29 августа 2023 г. 21:24
В Германии намерены тратить на поддержку экономики более 7 млрд евро ежегодно
В Германии намерены тратить на поддержку экономики более 7 млрд евро ежегодно
29 августа 2023 г. 21:00
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на ядерные испытания
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на ядерные испытания
29 августа 2023 г. 20:30
Председатель 77-ой сессии ГА ООН: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе
Председатель 77-ой сессии ГА ООН: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе
29 августа 2023 г. 19:57
Нигерия намерена ослабить санкции против Нигера
Нигерия намерена ослабить санкции против Нигера
29 августа 2023 г. 19:38
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На северо-востоке Афганистана трое горняков погибли при обрушении золотого рудника
На северо-востоке Афганистана трое горняков погибли при обрушении золотого рудника
29 августа 2023 г. 19:00
Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга
Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга
29 августа 2023 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi