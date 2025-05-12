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США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней

США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней.
Другие страны
12 мая 2025 г. 11:29
США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней

США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на 90 дней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в совместном заявление.

Китай снизит на 24 процентных пункта пошлины на товары из США на 90 дней.

Министр финансов США Скотт Бессент по итогам переговоров в Женеве сообщил о том, что на основе  договоренности, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а Пекин - со 125% до 10%.

Ранее итогам переговоров делегаций КНР и США в Швейцарии стороны договорились создать механизм торгово-экономических консультаций.

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