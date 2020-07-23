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Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду в ответ на действия Вашингтона, потребовавшего свернуть деятельность китайской дипмиссии в Хьюстоне
Другие страны
23 июля 2020 г. 09:42
Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) в ответ на действия Вашингтона, потребовавшего свернуть деятельность китайской дипмиссии в Хьюстоне. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета South China Morning Post.

Ранее Пекин предупредил, что примет "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования.

В общей сложности Соединенные Штаты имеют в материковом Китае пять генконсульств: в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане, а также крупную дипмиссию в Гонконге.

Как отмечает газета, изначально обсуждалась возможность закрытия консульского представительства США в Ухане (провинция Хубэй). Однако этот шаг, по мнению аналитиков, не возымеет серьезного эффекта с учетом того, что американская сторона уже эвакуировала из этого города свой персонал после пандемии коронавируса. Поэтому закрытие диппредставительства в Чэнду, действующего с 1985 года, видится более болезненным шагом для двусторонних отношений, поясняет издание.

Вашингтон во вторник потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. 

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Версия на английском языке China weighs to close US Consulate General in Chengdu
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