Китай может пересмотреть отношения с G7 из-за позиции по Тайваню

Если страны G7 не поменяют свою "ошибочную" позицию по Тайваню, Китай пересмотрит свои подходы к диалогу с ними.

Если страны G7 не поменяют свою "ошибочную" позицию по Тайваню, Китай пересмотрит свои подходы к диалогу с ними.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Также Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по острову.

"Если страны G7 не изменят своей ошибочной позиции по тайваньскому вопросу, то нам придется пересмотреть значение диалога", - сказала дипломат на брифинге.

Вчера Группа семи призвала Китай решать проблему Тайваня мирным путем и выразили озабоченность по поводу военных учений, которые Пекин провел в водах вокруг острова.

Напомним, что 2 августа, вопреки предупреждениям КНР, Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал американскую сторону не играть с огнем в вопросе Тайваня.