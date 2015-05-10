Китай может открыть военную базу в Джибути

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Китай и Джибути проводят консультации о возможности открытия в этом восточно-африканском государстве китайской военной базы, сообщает Reportсо ссылкой на китайскую службу Би-би-си.

В интервью агентству Франс Пресс президент Джибути сказал, что подобное развитие событий следует приветствовать.

На территории Джибути находится американская база "Лемонье" – крупнейшая военная база США в Восточной Африке. Отсюда координируются американские военные операции в Йемене, Сомали в других странах региона в рамках борьбы с международным терроризмом.

Кроме того, на территории Джибути размещены базы Франции и Японии.

Джибути, бывшая французская колония, занимает стратегическую позицию у входа в Красное море.

Пекин, пишет Китайская служба Би-би-си, хотел был открыть свою базу в порту Обок, в северной части Джибути.