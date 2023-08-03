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Китай может ограничить подросткам доступ в интернет

Китай может ограничить подросткам доступ в интернет В Китае лицам младше 18 лет запретят доступ в интернет с 22:00 до 6:00.
Другие страны
3 августа 2023 г. 21:23
Китай может ограничить подросткам доступ в интернет

В Китае лицам младше 18 лет запретят доступ в интернет с 22:00 до 6:00.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Ограничения зависят от возраста ребенка. Подросткам от 16 до 18 лет запретят проводить в интернете больше двух часов в день. Со всех устройств, независимо от возраста ребенка, с 22:00 до 6:00 выходить в интернет будет запрещено.

Часть ограничений родители смогут отключить вручную. Однако, по заявлению Управление по вопросам киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China), ответственность за соблюдение новых требований несут онлайн-платформы. Хотя конкретных санкций для компаний в проекте не указано.

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