Китай может ограничить подросткам доступ в интернет

В Китае лицам младше 18 лет запретят доступ в интернет с 22:00 до 6:00.

В Китае лицам младше 18 лет запретят доступ в интернет с 22:00 до 6:00.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Ограничения зависят от возраста ребенка. Подросткам от 16 до 18 лет запретят проводить в интернете больше двух часов в день. Со всех устройств, независимо от возраста ребенка, с 22:00 до 6:00 выходить в интернет будет запрещено.

Часть ограничений родители смогут отключить вручную. Однако, по заявлению Управление по вопросам киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China), ответственность за соблюдение новых требований несут онлайн-платформы. Хотя конкретных санкций для компаний в проекте не указано.