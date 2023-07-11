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Китай может обойти США по объему ВВП к 2034 году

Китай может обойти США по объему ВВП к 2034 году Китай может опередить США по объему номинального ВВП уже к 2034 году.
Другие страны
11 июля 2023 г. 06:53
Китай может обойти США по объему ВВП к 2034 году

Китай может опередить США по объему номинального ВВП уже к 2034 году.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в прогнозе Focus Economics до 2050 года.

Текущая траектория динамики ВВП предполагает постепенное замедление темпов роста в Китае до сопоставимых с американскими, но эксперты предупреждают о наличии значимых рисков для этого прогноза.

В Индии и Индонезии, напротив, будут сохраняться более высокие темпы роста, что, как предполагают эксперты, позволит этим странам выйти на третье и четвертое места по объему ВВП в мире.

По итогам 2022 года американская экономика была больше китайской на 42% (с учетом номинального объема ВВП и рыночного обменного курса), к 2034 году ВВП Китая может достигнуть $41 трлн, тогда как ВВП США составит $40 трлн.

К 2050 году этот разрыв вырастет до 20% (китайский ВВП может составить $84 трлн). Китай может наращивать производительность, а также уровень урбанизации, но существенным ограничением роста станет старение населения, а также ограничения на технологическое развитие

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