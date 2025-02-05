Китай может начать антимонопольное расследование в отношении Apple

Китайский антимонопольный регулятор может инициировать официальное расследование в отношении практик Apple Inc., в том числе политики взимания компанией комиссий с разработчиков размещаемых в App Store приложений.

Китайский антимонопольный регулятор может инициировать официальное расследование в отношении практик Apple Inc., в том числе политики взимания компанией комиссий с разработчиков размещаемых в App Store приложений.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации, представители Государственного управления рыночного регулирования (SAMR) КНР с 2024 года общаются по этому вопросу с топ-менеджерами Apple и разработчиками приложений.

В частности, регулятор оценивает практику взимания Apple 30%-ной комиссии с разработчиков за покупки, совершаемые пользователями в их приложениях, а также запрет на привязку сторонних платежных сервисов, отмечают источники.

Проверки проводятся в связи с давними спорами между Apple и такими компаниями, как, например, Tencent Holdings и ByteDance, относительно политики магазина приложений для устройств на базе операционной системы iOS. Эта политика является источником напряженности между Apple и регуляторами по всему миру.

Источники отмечают, что SAMR не станет инициировать официальное расследование в отношении Apple, если переговоры с компанией пройдут хорошо. Однако регулятор прибегнет к этой мере, если компания будет сопротивляться изменениям.