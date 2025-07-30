Китай к настоящему времени ввел безвизовый режим для граждан 75 стран

Китай к настоящему времени ввел в одностороннем порядке или по взаимному соглашению безвизовый режим для граждан 75 стран. Это произошло в рамках усилий страны по оптимизации визовых правил и содействию международным обменам.

Китай к настоящему времени ввел в одностороннем порядке или по взаимному соглашению безвизовый режим для граждан 75 стран. Это произошло в рамках усилий страны по оптимизации визовых правил и содействию международным обменам.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом заявил начальник Госуправления по делам миграции КНР Ван Чжичжун на пресс-конференции в среду.

За годы 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) также увеличилось число стран, в отношении граждан которых действует безвизовый транзит через Китай, их стало 55.

Количество КПП, через которые можно осуществлять въезд в страну, выросло до 60, охватывая 24 провинции, автономных района и города центрального подчинения, сообщил глава ведомства.