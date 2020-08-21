Китай изложил свою позицию относительно запроса США

Китай считает политическим шоу запрос США на восстановление санкций ООН в отношении Ирана.

Китай считает политическим шоу запрос США на восстановление санкций ООН в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном комментарии постпредства КНР при ООН.

"Запрос США не имеет законных оснований и лишен здравого смысла, - подчеркнули в дипмиссии. - Это лишь устроенное в ООН политическое шоу".

"Этот запрос не имеет никакой поддержки в Совете Безопасности и признания международного сообщества", - добавили в постпредстве.

Там сообщили, что посол Китая Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН официальное письмо, в котором изложена китайская позиция относительно запроса США.