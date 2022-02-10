Китай испытывает дефицит в редкоземельных элементах на фоне растущего спроса

Китай ощущает нехватку редкоземельных элементов в связи с проблемами в поставках из Мьянмы и динамичным развитием производства автомобилей на электрической тяге, где они используются.

Китай ощущает нехватку редкоземельных элементов в связи с проблемами в поставках из Мьянмы и динамичным развитием производства автомобилей на электрической тяге, где они используются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цены на это сырье в КНР за январь выросли в годовом исчислении на 14%.

После недели общенациональных выходных (с 31 января по 6 февраля) по случаю отмечаемого в КНР Нового года по лунному календарю местные компании возобновили активную разработку месторождений редкоземельных элементов, в частности на территории восточной провинции Цзянси. Объем добычи вернулся к уровню, который существовал до праздников. Спрос производителей промышленных двигателей и машин на альтернативных источниках энергии постоянно растет.

Согласно официальной статистике, продажи электромобилей в Китае в 2021 году увеличились на 181%, до более чем 3,3 млн штук.

В декабре несколько ведущих промышленных компаний КНР при поддержке правительства создали крупное государственное объединение - Китайскую корпорацию редкоземельных элементов, - чтобы обеспечить стабильные поставки сырья высокотехнологичному сектору и повысить конкурентоспособность страны на международном рынке. Новая коммерческая структура - центральное предприятие, курируемое Комитетом по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете, которому принадлежит примерно 31% акций.