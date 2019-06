Китай испытал новую ракету с 10 независимыми боеголовками - ВИДЕО

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом пишет Defence Blog.

Снаряд запустили рано утром в воскресенье, 2 июня, с подводной лодки в заливе Бохай недалеко от полуострова Шаньдун. За испытаниями наблюдали многочисленные очевидцы и рыбаки.

По информации издания, твердотопливная ракета третьего поколения JL-3 будет использоваться для оснащения китайских атомных ракетных подводных лодок следующего поколения. Ее дальность составляет 12–14 тыс. км, ракета способна нести до 10 независимых боеголовок.

New Chinese submarine-launched ballistic missile spotted on test in the Bohai Bayhttps://t.co/9DB5K6JfGX pic.twitter.com/O3UEx1ZxnH