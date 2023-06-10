Китай использует базу на Кубе для слежения за США

Китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах.

Китайская сторона использует базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах.

Как передает Report , Такую версию издание Politico изложило в статье.

Со ссылкой на должностное лицо США газета утверждает, что "Китай осуществляет слежение за Соединенными Штатами с базы на Кубе". Американский чиновник уточнил, что Вашингтон озабочен этой ситуацией и принимает меры по противодействию. "Это проблема, которую наша администрация унаследовала", - сообщил изданию источник.

По его словам, Китай начал использовать этот объект для сбора сведений еще до прихода к власти действующего президента США Джо Байдена. "Когда данная администрация начала работу в январе 2021 года, нас проинформировали о ряде секретных шагов со стороны КНР по расширению зарубежной логистики, использовании баз и инфраструктуры по сбору [разведывательных данных], направленных на проецирование и поддержание военной мощи на большем расстоянии", - утверждал американский чиновник, отметив, что это включало в себя присутствие на Кубе объектов КНР по сбору разведданных. "На самом деле Китай в 2019 году провел модернизацию своих средств для сбора разведданных на Кубе. Это в полной мере задокументировано в докладах разведки", - утверждал источник.

По версии американского должностного лица, Байден ранее поручил сотрудникам администрации обсудить данный вопрос с властями КНР. "Мы сделали это в течение нескольких месяцев", - сообщил чиновник. По его словам, это привело к определенным результатам. "Согласно оценкам наших экспертов, наши усилия в сфере дипломатии замедлили КНР", - добавил он, не приводя подробностей.