Китай инвестирует миллиарды в Тибет в попытке укрепить контроль

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Китай вкладывает миллиарды долларов в Тибет в надежде укрепить контроль перед борьбой за преемника Далай-ламы XIV, которая, вероятно, последует после смерти духовного лидера, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Во время визита делегации китайского правительства в Тибет чиновники представили программу развития, которая, как они считают, принесет процветание 3,3 миллионам жителей региона.

Масштабные инфраструктурные проекты включают в себя строительство новых аэропортов и автомагистралей. Запланированный бюджет инвестиций составил 97 млрд долларов. Проект также направлен на защиту священных для тибетского буддизма мест и создание устойчивой "зеленой экономики".

Китай давно стремится уменьшить влияние духовного лидера Тибета Далай-ламы XIV.