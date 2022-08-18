Китай, Индия и Россия проведут совместные военные учения

На территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны примут участие.

На территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия, Россия и другие страны примут участие.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство обороны Китая.

"Китайская сторона направила персонал для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми сторонами, которые принимают участие, и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - заявила китайская сторона.

В Минобороны Китая отметили, что "учения не связаны с текущей международной и региональной ситуацией".