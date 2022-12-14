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Китай и страны Персидского залива будут использовать юани в расчетах за нефть и газ

Китай и страны Персидского залива будут использовать юани в расчетах за нефть и газ Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 20:48
Китай и страны Персидского залива будут использовать юани в расчетах за нефть и газ

Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет Anadolu.

Китай, который является второй по величине экономикой мира, хочет приблизиться к экономической мощи США. Ради этой цели страна собирается использовать свою национальную валюту, тем самым ослабив господство доллара на рынке. При этом согласие Саудовской Аравии рассчитываться в юанях можно расценивать как колоссальный удар по гегемонии американской валюты.

В публикации отметили, что сделка может быть максимально выгодна всем сторонам, так как Саудовская Аравия известна как крупнейший поставщик нефти, а Катар – второй по величине поставщик СПГ, то Китай – крупнейший покупатель. Однако США может обеспокоить такой ход со стороны Китая, так как Штаты внимательно наблюдают за тем, как КНР пытается нарастить свою экспансию в регионе.

По данным издания, страны Персидского залива и Китай могут нарастить сотрудничество во многих других сферах, а подписанное соглашение может охарактеризовать гармонию между китайским проектом «Один пояс, один путь» и проекта Саудовской Аравии Neom.

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