Китай и страны АСЕАН заключили сделки на сумму 1,4 млрд долларов

Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключили 32 сделки на общую сумму более 10 млрд юаней (1,43 млрд долларов).

Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключили 32 сделки на общую сумму более 10 млрд юаней (1,43 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, договоренность была достигнута в ходе пятого "Форума информационной гавани", прошедшего в пятницу в городе Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район) на юге Китая.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что соглашения, заключенные в ходе форума, дадут старт реализации проектов в таких областях, как цифровая экономика, трансграничная торговля и интернет вещей. Повестка мероприятия также включала в себя развитие высоких технологий, сетей 5G и искусственного интеллекта.

На форуме присутствовали более 200 представителей госкорпораций, частных компаний и научных центров КНР, а также стран АСЕАН, в том числе из Камбоджи, Сингапура и Вьетнама.