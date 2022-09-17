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Китай и страны АСЕАН заключили сделки на сумму 1,4 млрд долларов

Китай и страны АСЕАН заключили сделки на сумму 1,4 млрд долларов Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключили 32 сделки на общую сумму более 10 млрд юаней (1,43 млрд долларов).
Другие страны
17 сентября 2022 г. 13:21
Китай и страны АСЕАН заключили сделки на сумму 1,4 млрд долларов

Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заключили 32 сделки на общую сумму более 10 млрд юаней (1,43 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, договоренность была достигнута в ходе пятого "Форума информационной гавани", прошедшего в пятницу в городе Наньнин (Гуанси-Чжуанский автономный район) на юге Китая.

Агентство "Синьхуа" сообщает, что соглашения, заключенные в ходе форума, дадут старт реализации проектов в таких областях, как цифровая экономика, трансграничная торговля и интернет вещей. Повестка мероприятия также включала в себя развитие высоких технологий, сетей 5G и искусственного интеллекта.

На форуме присутствовали более 200 представителей госкорпораций, частных компаний и научных центров КНР, а также стран АСЕАН, в том числе из Камбоджи, Сингапура и Вьетнама.

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