Китай и США в январе-августе увеличили товарооборот на 2,1%

Китайско-американский товарооборот в январе - августе составил $443,73 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 2,1%.

Китайско-американский товарооборот в январе - августе составил $443,73 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 2,1%.

Как передает Report , об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По данным ведомства, экспорт из Китая в Соединенные Штаты вырос на 2,8% (до $334,15 млрд). Импорт из США практически не изменился ($109,58 млрд). За соответствующий промежуток времени положительное сальдо КНР достигло $224,57 млрд. Это на 4,5% больше, чем за первые восемь месяцев 2023 года.

Согласно статистике ГТУ, в августе показатель объема торговли двух стран составил $60,69 млрд, оставшись на уровне июля. Китайский экспорт достиг $47,25 млрд, увеличившись на 3,3%. Поставки американских товаров, напротив, уменьшились на 9,7% в месячном исчислении, до $13,44 млрд.

Китай импортирует из США сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, сжиженный нефтяной газ и нефть, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.

В последние несколько лет китайско-американские отношения стали более напряженными, что отразилось на торговле двух стран. В 2022 году их товарооборот достиг $759,4 млрд, увеличившись всего на 0,6%. В 2023 году он уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд.