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Китай и США проводят торговые переговоры в Швейцарии

Китай и США проводят торговые переговоры в Швейцарии Торгово-экономические переговоры на высоком уровне между Китаем и США начались в Женеве.
Другие страны
10 мая 2025 г. 15:27
Китай и США проводят торговые переговоры в Швейцарии

Торгово-экономические переговоры на высоком уровне между Китаем и США начались в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, курирующий финансово-экономический блок в правительстве. Вашингтон представляет министр финансов Скотт Бессент.

Ранее министр торговли США Говард Латник исключил возможность отмены пошлин на импорт китайских товаров и услуг. Официальный представитель министерства коммерции Хэ Ядун заявил, что КНР не пойдет на компромисс в принципиальных вопросах и не пожертвует справедливостью ради заключения сделки с администрацией президента США Дональда Трампа.

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