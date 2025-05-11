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Китай и США провели в Женеве два раунда переговоров

Китай и США провели в Женеве два раунда переговоров Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент провели в Женеве два раунда переговоров по урегулированию напряженности на фоне введения взаимных таможенных пошлин.
Другие страны
11 мая 2025 г. 02:20
Китай и США провели в Женеве два раунда переговоров

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент провели в Женеве два раунда переговоров по урегулированию напряженности на фоне введения взаимных таможенных пошлин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По информации агентства, переговоры продолжатся в воскресенье.

Стороны не проинформировали о содержании диалога. В интервью перед началом переговоров Бессент заявил, что не стоит ожидать подписания соглашения в Женеве. По словам министра, речь скорее пойдет о том, чтобы достичь понимания по вопросам, которые необходимо обсудить, поскольку сближение позиций отвечает интересам обеих сторон.

По мнению китайской стороны, переговоры необходимо вести на равных, причем Вашингтон должен исправить свои ошибки, пишет агентство.

Ранее министр торговли США Говард Латник исключил возможность отмены пошлин на импорт китайских товаров и услуг. Официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Ядун заявил, что КНР не пойдет на компромисс в принципиальных вопросах и не пожертвует справедливостью ради заключения сделки с администрацией президента США Дональда Трампа.

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