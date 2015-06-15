​Китай и США подписали соглашение о взаимодействии в военной сфере

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Военные чиновники Китая и Соединенных штатах подписали документ о механизме взаимодействия в военной сфере, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.
По мнению аналитиков, это шаг в отношениях между странами.
Вскоре могут пройти военные учения с участием обоих государств, чтобы утвердить кодекс поведения в воздухе и на суше.
Отмечается, что это первый документ о военном взаимодействии между странами за долгие годы.
Тем не менее, китайские власти призывают США быть осторожными в словах и поступках по вопросам, связанным с территориальной целостностью Китая.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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