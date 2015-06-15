​Китай и США подписали соглашение о взаимодействии в военной сфере

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Военные чиновники Китая и Соединенных штатах подписали документ о механизме взаимодействия в военной сфере, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По мнению аналитиков, это шаг в отношениях между странами.

Вскоре могут пройти военные учения с участием обоих государств, чтобы утвердить кодекс поведения в воздухе и на суше.

Отмечается, что это первый документ о военном взаимодействии между странами за долгие годы.

Тем не менее, китайские власти призывают США быть осторожными в словах и поступках по вопросам, связанным с территориальной целостностью Китая.