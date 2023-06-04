Китай и США обсудят двусторонние отношения

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк четвертого июня отправится в Китай для обсуждения отношений между двумя странами.

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк четвертого июня отправится в Китай для обсуждения отношений между двумя странами.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

В ведомстве уточнили, что в Пекине Критенбринк совместно со старшим директором по КНР в Совете национальной безопасности США Сара Беран "обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений".

После этого помощник госсекретаря США направится в Новую Зеландию, где примет участие в американо-новозеландском стратегическом диалоге и обсудит климатические изменения, технологии, экономическое и оборонное сотрудничество.

Его турне пройдет с 4 по 10 июня.