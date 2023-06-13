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Китай и Россия стали лидерами по оттоку долларовых миллионеров в 2022 году

Китай и Россия стали лидерами по оттоку долларовых миллионеров в 2022 году По итогам прошлого года Китай и Россию покинули в общей сложности 10,8 тыс. и 8,5 тыс. долларовых миллионеров. По этому показателю КНР и РФ обошли все остальные страны мира, однако результат России оказался значительно ниже ожидаемого.
Другие страны
13 июня 2023 г. 20:49
Китай и Россия стали лидерами по оттоку долларовых миллионеров в 2022 году

По итогам прошлого года Китай и Россию покинули в общей сложности 10,8 тыс. и 8,5 тыс. долларовых миллионеров. По этому показателю КНР и РФ обошли все остальные страны мира, однако результат России оказался значительно ниже ожидаемого.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в отчете аналитиков британской консалтинговой компании Henley & Partners (H&P), созданном вместе с New World Wealth.

В топ-10 стран по оттоку долларовых миллионеров помимо РФ и Китая также вошли Индия (-7,5 тыс.), Гонконг (-2,4 тыс.), Бразилия (-1,8 тыс.), Великобритания (-1,6 тыс.), Мексика (-800), а также Южная Корея и Южно-Африканская Республика (по -400 соответственно), уточняется в материале.

В текущем же году, как предполагается, РФ покинут в общей сложности еще 3 тыс. долларовых миллионеров. По этому показателю Россию опередят: Китай (-13,5 тыс.), Индия (-6,5 тыс.) и Великобритания (-3,2 тыс.), заключается в отчете.

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