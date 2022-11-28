Китай и РФ будут усиливать сотрудничество независимо от обстановки в мире

Китай и Россия намерены усиливать координацию и сотрудничество независимо от изменений международной обстановки.

Китай и Россия намерены усиливать координацию и сотрудничество независимо от изменений международной обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с послом России в Китае Игорем Моргуловым .

"Независимо от того, какие изменения произойдут в международной обстановке, Китай и Россия, два великих соседа, продолжат усиливать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между собой, а также вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене", - приводятся слова Ван И в сообщении МИД КНР.

Он также приветствовал назначение Моргулова на пост посла России в Китае и указал, что Пекин будет оказывать ему поддержку в работе.