Китай и РФ будут усиливать сотрудничество независимо от обстановки в мире

Китай и Россия намерены усиливать координацию и сотрудничество независимо от изменений международной обстановки.
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"Независимо от того, какие изменения произойдут в международной обстановке, Китай и Россия, два великих соседа, продолжат усиливать стратегическое взаимное доверие и практическое сотрудничество, углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию между собой, а также вместе отстаивать беспристрастность и справедливость на международной арене", - приводятся слова Ван И в сообщении МИД КНР.
Он также приветствовал назначение Моргулова на пост посла России в Китае и указал, что Пекин будет оказывать ему поддержку в работе.